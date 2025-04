Chiesa dei Filippini, sparisce tela di De Magistris

Dalla chiesa dei Filippini di Montefiore dell’Aso è sparito un dipinto attribuita al De Magistris. In una delle ultime sedute la Giunta comunale ha dato mandato al sindaco Nazzareno Ciarrocchi di sporgere denuncia alle autorità competenti. La tela si trovava nell’ultimo altare di sinistra, per chi entra, e copriva in parte un piccolo affresco, anche questo attribuito al De Magistris, di proprietà del Comune. La sparizione del dipinto è stata scoperta dal sindaco durante un sopralluogo nella Chiesa che è chiusa da decenni. L’opera d’arte in questione ha un valore storico-artistico e patrimoniale di rilevanza per la comunità locale. Per questo motivo, secondo l’amministrazione, esistono gli elementi per ipotizzare la commissione di reati a danno del patrimonio comunale. "Considerato che è di interesse dell’amministrazione tutelare il proprio patrimonio e perseguire eventuali responsabilità" – si legge nella delibera – la Giunta ha chiesto al Primo cittadino di procedere con la querela-denuncia all’Autorità giudiziaria per il mancato reperimento dell’opera d’arte che si trovava nella Chiesa dei Filippini.