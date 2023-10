Chiesa della Corva strapiena per l’addio a don Paolo Canale:: "In 17 anni ci hai dato moltissimo"

Una chiesa Santa Maria Addolorata della Corva a Porto Sant’Elpidio gremita in ogni ordine, da una comunità che, unita, ha voluto dare il proprio saluto a don Paolo Canale, parroco particolarmente amato che, dopo 17 anni, lascia la parrocchia elpidiense, destinato a quella di Trodica di Morrovalle. "Ho subito detto ‘sì’ quando mi è stato chiesto di trasferirmi e l’ho fatto anche pensando a questa comunità – ha detto don Paolo dal pulpito – pensando che qui arriverà un nuovo parroco, don Giordano, e un vice parroco". Tradotto: almeno per i prossimi 9 anni, la comunità della Corva avrà garantita una continuità non scontata in tempi di carenza di vocazioni. La comunità ha capito la scelta di don Paolo ma non gli ha fatto mancare parole di ringraziamento per quanto ha fatto nei 17 anni in cui è stato alla Corva, "parroco sempre in prima linea, per dare esempio e supporto: è una tua caratteristica. Ci hai saputo aiutare, darci forza e fiducia". Sono state ricordate le sue battute fredde ed esilaranti ma anche il disappunto che a volte trapelava dal suo viso. "Hai seminato e ci lasci un seme grande che, su questa terra ha portato frutto".