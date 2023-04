Chiesa di San Giacomo Apostolo Oltre 700mila euro per i lavori

Oltre 700mila euro. E’ questa la somma destinata, dall’ufficio speciale ricostruzione, per la chiesa di San Giacomo Apostolo, che si trova in città, in largo della Fortuna, nel bel mezzo del centro storico e a due passi da Corso di Sotto. Lesionata dal sisma, la struttura sarà oggetto di un progetto di restauro conservativo e rafforzamento. L’intervento partirà a breve, datosi che tutte le procedure del caso sono state espletate. L’importo di 720mila euro, dunque, ha come obiettivo il consolidamento di tutte le parti strutturali che costituiscono la ‘scatola’ muraria, dalle coperture lignee passando per le murature, comprese le strutture orizzontali voltate della chiesa. Sono previsti anche la messa in sicurezza ed il restauro conservativo degli affreschi danneggiati nonché la pulitura dei portali d’ingresso in pietra di travertino, tra cui la lunetta del portale laterale sinistro con lo stupendo altorilievo raffigurante il gruppo della Madonna con San Giacomo e San Giovanni. La chiesa di San Giacomo Apostolo conferma la ricchezza di tesori storici delle cento torri. Oltre agli interessanti reperti di pittura due-trecentesca dell’interno, infatti, si impone all’attenzione la scultura architettonica presente nelle pareti esterne. L’edificio fu completato nella sua edificazione nella prima metà del quattordicesimo secolo. Fu anche innalzato il campanile, sulla trave che regge la campana maggiore è incisa la data del 1330.

Matteo Porfiri