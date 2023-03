Chiesa di San Giovanni, ultimata la ristrutturazione

Sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione della chiesa di San Giovanni sita di fronte al municipio di Monte San Pietrangeli. "In realtà lo scorso dicembre visto che i lavori strutturali erano terminati – spiega il sindaco Paolo Casenove – la chiesa di San Giovanni è stata utilizzata per ospitare ed esporre il polittico della ‘Madonna con bambino, Santi e Apostoli’ di Vittore Crivelli, in attesa che venga ricollocato nella sua sede originaria nella chiesa di San Francesco".

I lavori di ristrutturazione di San Giovanni, ex chiesa di proprietà comunale chiusa da decenni e utilizzata come deposito, sono stati possibili grazie a un finanziamento della Regione per 200.000 euro "a cui abbiamo aggiunto 50.000 euro di risorse comunali – spiega ancora il sindaco Casenove –. Gli interventi servivano ad eliminare i problemi da infiltrazioni d’acqua dal tetto e alle pareti della struttura oltre a migliorie degli impianti tecnologici e alloggiare nuovi arredi. L’obiettivo era renderla una sala polifunzionale per attività culturali, sociali e di ritrovo per la comunità. Mancava la bussola d’ingresso, strumento indispensabile anche per regolare il calore e quindi anche i costi che è stata istallata da qualche giorno. Ora San Giovanni è perfettamente fruibile".

a.c.