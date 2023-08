Chiesa di Santa Cristina riaperta dopo il restauro

È stata riaperta dopo un lungo lavoro di recupero e di restauro la chiesetta di Santa Cristina a Colli del Tronto. Sabato scorso il sindaco Andrea Cardilli con tutta la Giunta, in presenza dell’assessore regionale Andrea Maria Antonini, del presidente del Bim Luigi Contisciani ha tagliato il nastro e mostrato alla comunità lo splendido restauro. La chiesa rappresenta un gioiello, che si incastona a pochi passi dal centro storico, all’angolo del bivio per le frazioni di Casaregnano e Vallicella, sulla strada per Castorano. I lavori di restauro sono stati finanziati con i fondi del terremoto. La costruzione della chiesetta è databile tra la fine del XVIII e l’inizio del XVIII secolo, davanti al suo sagrato inizia la strada che scende fino alla sorgente, dove c’è la fonte di Santa Cristina, recuperata sempre dall’amministrazione targata Cardilli. La fonte è considerata dalla popolazione miracolosa, infatti fa parte delle ‘Fonti del latte’, un tempo frequentate dalle mamme in allattamento per assicurarsi con dei riti, un flusso di latte costante per il nascituro, infatti Santa Cristina era venerata anche come protettrice delle puerpere. La tradizione voleva, che chi vi si recava per ottenerne benefici, dovevano portare del pane raccolto da sette donne lungo la strada, dovevano poi lasciarne una parte come elemosina per i poveri, con il resto, avrebbero invece preparato un pancotto e poi mangiato, recitando una preghiera alla Santa. Fa parte del corpo della chiesa anche la camera della perpetua Menechina, che è stata allestita come un tempo.

Alcune persone intervenute hanno ricordato con molto piacere la sua immagine forte e determinata, che aiutava le mamme nel rito del latte. Per una giornata la voce e le raccomandazioni di Menechina sono tornate a riecheggiare in quel luogo. Il sindaco Cardilli ha sottolineato che il restauro è stato possibile grazie a un lavoro di squadra fatto con tutti gli enti per questo ha ringraziato la Regione e il Bim. Il vice sindaco Doriana Carosi ha replicato che si tratta di un primo grande passo e che nel futuro si potranno organizzare eventi legati proprio al rito dell’allattamento. Proprio in occasione dell’inaugurazione è partita un appello: "Molti anni fa qualcuno ha trafugato la pala d’altare della chiesa, il dipinto di Santa Cristina. La chiesetta restaurata è bellissima, ma manca qualcosa di molto importante, occorre fare un passo in avanti; restituite il quadro. Chiunque l’abbia preso, non vogliamo sapere il motivo, lo restituisca. Sarebbe un gesto di redenzione lodevole". Chissà se l’invito toccherà il cuore e la coscienza dei ladri.

Maria Grazia Lappa