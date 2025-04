Chieti-Atletico Ascoli: sfida decisiva per i playoff al Del Duca

Sono 500 i tagliandi messi a disposizione della tifoseria del Chieti per la gara in programma domani pomeriggio alle ore 15 contro l’Atletico Ascoli, allo stadio Del Duca. Una sfida importante e forse decisiva per le due squadre. L’Atletico Ascoli deve ancora conquistare l’aritmetica salvezza, ma una vittoria avvicinerebbe i bianconeri alle posizioni playoff, attualmente lontane cinque lunghezze. Il Chieti terzo in classifica, ha ancora una chance per superare i ‘cugini’ del Teramo e agguantare il secondo posto. I neroverdi sono tornati a vincere, dopo i due ko consecutivi contro Sora e Sambenedettese, battendo la Civitanovese grazie al gol di Tommaso Ceccarelli. Il fantasista romano, autore del gol vittoria, è arrivato a quota 8 reti stagionali, abbinati a 11 assist ed è certamente l’uomo più pericoloso della formazione abruzzese. Il suo contributo offensivo, si sta rivelando fondamentale per la stagione del Chieti. Abbandonata la possibilità di vincere il Girone F, la compagine di mister Daniele Amaolo punta adesso tutto sulla vittoria dei playoff e farli da seconda in classifica sarebbe un bel vantaggio. L’impegno contro l’Atletico Ascoli, potrebbe essere quindi l’occasione giusta per l’attaccante albanese Vuthaj, arrivato a dicembre e finora abbastanza deludente. Solo tre reti per lui tra cui la preziosa doppietta nel derby contro il Teramo. Ma è proprio dal 16 febbraio che l’attaccante non trova la strada del gol e gli errori a due passi dalla porta contro la Civitanovese, hanno confermato le difficoltà del momento. Dall’altra parte l’Atletico Ascoli punterà tutto, invece, sulla ritrovata vena realizzativa di Manel Minicucci, tornato al gol contro l’Ancona, e sulla voglia del bomber Francesco Maio, autore finora di 8 reti e 3 assist. Toccherà a loro provare a scardinare la difesa del Chieti, non certo impenetrabile visto che ha subito finora 32 reti compensate, però, dal secondo miglior attacco del campionato con 45 gol realizzati. Le premesse per un grande match, insomma, ci sono tutte.

Valerio Rosa