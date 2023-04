Chilometri di coda sull’A14

Disagi e incolonnamenti in Autostrada per l’incendio che ha interessato un Tir in transito. Per tre quarti d’ora la careggiata nord è stata chiusa causando code chilometriche. E’ accaduto intorno alle 17 di ieri nel tratto fra San Benedetto e Grottammare. Un autoarticolato a pieno carico è stato interessato da un incendio, dopo che ha preso fuoco uno pneumatico nella parte posteriore. Il conducente ha bloccato il mezzo sulla corsia di emergenza ed ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che sono accorsi con tre automezzi e due squadre. Le fiamme hanno interessato anche il pianale e parte della teloneria esterna, ma sono stati limitati grazie alla tempestività con cui i pompieri sono arrivati sul posto. Immediato anche l’arrivo delle pattuglie della polizia autostradale di Porto San Giorgio, che hanno chiuso la carreggiata per il tempo necessario a mettere in sicurezza il mezzo ed il carico. Alle 18 la carreggiata nord è stata riaperta.