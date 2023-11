Chimica, il Montani da applausi a Berlino

Il progetto "I twill beans", coordinato dalla docente dell’ITT Montani Teresa Cecchi e che ha visto protagonista la chimica del Montani con Luca Capretti, Tommaso Ferroni, Rayan Lavigna, Francesco Mecozzi, Nicholas Nicolai, Alessandro Paciotti, Noemi Pieragostini, Chiara Spreca, Giorgia Tarro Boiro, è stato selezionato per la finale europea della competizione di Science on Stage Europe "Future League" circa le pratiche Stem più innovative per il raggiungimento della sostenibilità. La delegazione rappresenta l’Italia ed è a Berlino, dove proporrà ancora oggi le attività svolte nell’ambito dell’insegnamento di Green Chemistry, con la collaborazione delle docenti Arianna Giuliani e Nadia Fraticelli. L’ambito di ricerca scelto, la cosmesi sostenibile da scarti alimentari, ha permesso di affrontare la questione STEM e Gender equality: lo stereotipo della ragazza consumatrice di cosmetici è stato analizzato e ribaltato; le ragazze sono diventate produttrici del cosmetico sostenibile che hanno anche testato. Si è progettato e prodotto uno struccante sostenibile, utilizzando solo scarti alimentari di aziende locali impegnate nel ripristino della biodiversità in un ecosistema montano, attraverso la coltivazione di colture tipiche della Dieta Mediterranea".