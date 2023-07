"Chirurgia, servono risposte" L’affondo di Anna Casini in consiglio

Non ha ricevuto alcuna risposta esaustiva da parte dell’assessore alla sanità Filippo Saltamartini, ieri, durante il consiglio regionale, l’interrogazione presentata dal consigliere regionale Anna Casini (insieme agli altri consiglieri del Partito Democratico) avente ad oggetto la drastica riduzione all’ospedale ‘Mazzoni’ delle sedute operatorie per interventi di chirurgia elettiva. "Non sono in grado di rispondere a questa interrogazione – dice Saltamartini – perché vuole sapere tutta una serie di dati che gli uffici stanno acquisendo. Quindi, chiedo il rinvio ad una seduta successiva". "Non è importante che Saltamartini dia a me questi numeri – spiega la Casini –, ma che ne abbia contezza lui per poter verificare. Nell’Ast di Ascoli, prima del Covid, le sedute chirurgiche programmate erano 6, durante la pandemia tre, oggi una a settimana. E’ un problema serissimo che viene sollevato soprattutto dai chirurghi. Se la chirurgia oncologica del Mazzoni ha avuto, da agosto 2022, un calo del 20%, è il caso che Saltamartini queste cose le verifichi".

Intanto, le organizzazioni sindacali Nursind, Usb e Nursing Up contestano la determina dell’Ast di Ascoli del 25 maggio scorso, riguardante l’indizione di concorsi pubblici per titoli ed esami per assunzione a tempo indeterminato di dirigenti medici in diverse discipline, tra cui delle professioni sanitarie. Ruolo, nell’area infermieristica ostetrica, rimasto vacante in seguito al pensionamento di Maria Rosa La Rocca. "E’ urgente – dicono Pelosi del Nursind, Giuliani dell’Usb e Tassi del Nursing Up – affrontare la questione del posto vacante di direttore delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ed è importante avviare tempestivamente il processo di selezione per garantire una gestione efficace e efficiente della struttura. Il posto non può, però, essere sostituito con uno di dirigente delle professioni sanitarie, come stabilito nella determina, ma bensì di direttore. La parte datoriale ha la possibilità di fare rifermento a una graduatoria a tempo determinato di dirigente delle professioni sanitarie nell’area infermieristica ostetrica: questo consentirebbe di colmare temporaneamente la posizione vacante. Nell’Ast di Macerata è stato indetto un concorso per il ruolo di direttore di struttura complessa ‘professioni sanitarie, area infermieristica ostetrica’, recentemente pubblicato in gazzetta. Chiediamo di procedere così anche per l’Ast di Ascoli".

l. c.