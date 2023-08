Chiude Cicchetti "Per anni punto di riferimento"

Ci sono locali che non sono semplicemente delle attività commerciali ma che, spesso, diventano dei punti di riferimento. Soprattutto nei piccoli paesi oppure nei quartieri. Bar all’interno dei quali crescono generazioni, nascono amori, si consolidano amicizie. Come nel caso del bar-pasticceria ‘Cicchetti’, ex Transatlantic, che per vent’anni è stato un luogo di incontro, per giovani e adulti, a Monticelli, in un quartiere che inizialmente ha fatto parecchia fatica a crescere ma che adesso, finalmente, è diventato un biglietto da visita per la città. Lo storico locale, gestito da Giovanni Cicchetti insieme alla sorella Lisa, ha però abbassato definitivamente la serranda. Un’avventura iniziata nel 2004, quella di Cicchetti. Un locale, il suo, che ha resistito a crisi economiche, terremoti e pandemia. Poi, però, la volontà del titolare di cambiare vita ha prevalso su ogni altra cosa. "Mi sono reso conto che, per questo lavoro, ho tolto troppo tempo prezioso alla mia famiglia – spiega Giovanni Cicchetti –. Quindi ho deciso di chiudere per dedicarmi alle mie figlie, Aurora e Noemi, ma anche a mia moglie Daniela che ha sempre sopportato ogni arrabbiatura, ogni ansia e ogni mia delusione. Per vent’anni siamo stati davvero un punto di riferimento a Monticelli. Al bar, ogni giorno, sono cresciute intere generazioni: quei ragazzini che, nei primi anni di attività, venivano con i loro motorini a prendersi un gelato ora sono diventati padri di famiglia, con mogli e figli. Mi hanno anche invitato ai loro matrimoni. Quando aprimmo, nel 2004, non c’era nulla in questo quartiere – prosegue Cicchetti :. Abbiamo organizzato serate a tema, festa, aperitivi particolari, Oktoberfest". Cicchetti, però, ha ancora un sogno da realizzare: una bella festa per salutare tutti i clienti, in programma nel mese di settembre.

