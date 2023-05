Chiude domani la mostra di Losani

Ultimo giorno, oggi, per visitare la mostra ‘Il viaggio dei colori’ di Sara Losani allestita nella splendida cornice della sala Cola dell’Amatrice nel complesso monumentale di San Francesco. "Ho iniziato a dipingere per hobby – dice l’artista – e mi sono resa conto che questo mi rendeva felice e mi faceva anche raggiungere posti con la fantasia, oltre che soffermarmi su alcune emozioni a cui durante la giornata magari non fai caso. Le ho prese tutte e le ho esposte". In esposizione ci sono tele realizzate con acrilico che rappresentano i paesaggi del mondo con tanti colori e sfumature. Si tratta di paesaggi esistenti, da quello di Venezia fino a quelli della Grecia e del Canada. Insomma, delle piccole cartoline riprodotte sulla tela. Ad ingresso libero, la mostra è aperta oggi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.