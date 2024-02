Chiude la gelateria Nucci. Un altro pezzo di storia se ne va

Dopo 35 anni di attività ieri ha definitivamente chiuso i battenti la storica Gelateria Nucci. Un vero punto di riferimento per i golosi amanti del gelato, soprattutto al gusto cioccolato, sicuramente uno dei più buoni della città. La decisione ha preso di sorpresa un po’ tutta la cittadinanza, anche perché lo scorso anno la signora Mariolina, che gestiva la gelateria, aveva deciso di spostare il punto vendita dalla sede di via Napoli, dove era rimasto comunque il laboratorio, in piazza Ventidio Basso. "Ho deciso di cambiare – aveva confidato qualche tempo fa la titolare della Gelateria Nucci – perché nel centro storico di Ascoli si lavora di più". Una scelta coraggiosa, ma che probabilmente non ha ripagato come si poteva ipotizzare, tanto che il 31 agosto la gelateria ha chiuso l’attività anche a causa dei lavori di ristrutturazione del palazzo attualmente ancora ‘impacchettato’ con l’impalcatura. Gli amanti del gelato di Nucci però speravano che presto sarebbe stata riaperta almeno la rivendita di via Napoli. Ieri, invece, con un messaggio social su Facebook, è stata annunciata la chiusura: Un peccato davvero e non solo per la gola.

Valerio Rosa