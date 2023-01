Chiude la scuola, i bambini divisi tra Spinetoli e Monsampolo

Dopo la chiusura della scuola materna di San Pio X, a Spinetoli, che si è trascinata dietro di sé una scia di durissime polemiche, il sindaco Alessandro Luciani ha provveduto allo spostamento dei sedici bambini direttamente interessati dallo stop. Gli alunni sono stati trasferiti in altre sedi del Comune, mentre alcuni che non risiedevano nel Comune di Spinetoli, sono stati ospitati nella scuola materna del comune di Monsampolo. Grazie al lavoro dell’amministrazione e del dirigente Paolo Muriello tutti i servizi sono stati garantiti, dal trasporto alla mensa. Adesso si tratta di capire quali saranno gli interventi da fare per riaprire al più presto la scuola.

Durante il sopralluogo dell’Asur, del 21 dicembre scorso, è emerso la probabile presenza dell’amianto nei comignoli della scuola, se tutto questo verrà accertato sarà necessario un intervento di rimozione da parte di una ditta specializzata. Gli esperti avevano messo sotto accusa anche alcune carenze igienico-sanitarie, sembra infatti che nella cucina sia stata trovata muffa e ruggine, problemi che potrebbero essere risolti con più facilità.

Per il momento comunque la chiusura della scuola materna è stata prorogata fino al 28 febbraio, ma tutti sono al lavoro affinché si possa al più presto tornare alla normalità.