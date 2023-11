Chiude quattro giorni il sottopasso ferrovario di via Marche

Da lunedì a giovedì prossimi, a Grottammare, sarà chiuso l’importante sottopasso ferroviario di via Marche, che collega la Nazionale al Lungomare, consentendo il passaggio anche i mezzi pesanti. Il provvedimento è stato adottato per consentire i lavori al sistema idraulico della struttura. I lavori da eseguire consistono in opere di manutenzione ordinaria e straordinaria: in particolare, riguarderanno l’impianto di sollevamento, il sistema cioè che evita l’allagamento in caso di forti piogge, per il quale erano stati riscontrati malfunzionamenti a carico di una delle due pompe. "Qualche mese fa – spiega l’assessore alla Cura del Territorio, Bruno Talamonti –, a causa di una pioggia molto intesa il sottopasso di via Marche si era allagato. Si tratta, quindi, di un lavoro programmato che finalmente andiamo a realizzare, in parte dettato da esigenze straordinarie, in parte da manutenzione ordinaria". L’intervento in via Marche fa parte dello stesso pacchetto di opere che andranno a risolvere problematiche di sicurezza anche in alcune strade bianche comunali. Sarà l’impresa Adriatica Strade D’Antonio Raffaele srl ed eseguire i lavori al costo complessivo di 30.439 euro.