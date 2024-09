Chiuse due fontane pubbliche nell’abitato di Cupra Marittima, una si trova in via Nazario Sauro in zona del parco Martiri delle Foibe e l’altra sul viale Romita, di fronte all’hotel La Perla. Il provvedimento è stato adottato con ordinanza sindacale dopo che le analisi di laboratorio eseguire dall’Arpam di Ascoli sui campioni di acqua, è emersa la presenza di contaminazioni batteriche superiori ai limiti previsti. A seguito del rilevamento l’Ast ha evidenziato la necessità, in via cautelare, la chiusura delle fontane fino a quando non ci sarà il completo ripristino della conformità dei punti di prelievo e relativi manufatti di adduzione da parte della Ciip spa. I vertici dell’Azienda hanno subito disposto ed eseguito la pulizia e la disinfestazione delle fontane pubbliche, delle singole diramazioni e la ricerca di eventuali rotture lungo le tubazioni. Domani saranno eseguiti nuovi prelievi di controllo.