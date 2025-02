Chiuso lo sportello:: "Disagi a Roccafluvione"

I consiglieri del gruppo ‘Uniti per Roccafluvione’ alzano gli scudi contro la decisione di chiudere gli sportelli fisici. "Abbiamo appreso – dichiarano – da un lapidario comunicato dell’amministrazione comunale la decisione dei vertici di banca Intesa San Paolo di chiudere gli sportelli fisici della filiale di Roccafluvione. In sostanza le operazioni di cassa più utili e comuni alla cittadinanza, ovvero prelievi, versamenti, pagamenti si dovranno effettuare esclusivamente on line o alla cassa automatica. Si aggiunge nel comunicato che i cittadini potranno anche recarsi in un’altra filiale. Resteranno attivi solo i servizi di consulenza per mutui e assicurazioni, pratiche che portano certo maggiori profitti alle banche, ma che non sono utilizzati con la stessa frequenza delle operazioni essenziali di cassa. Come gruppo Uniti per Roccafluvione – proseguono – ci troviamo in totale dissenso con le politiche di tagli ai servizi nelle aree interne ed ora anche a Roccafluvione capoluogo che essendo luogo di passaggio rappresenta ancora l’unico riferimento anche per i cittadini e risparmiatori di comuni limitrofi".