"Chiusura del ponte sull’Ancaranese, gravi disagi per le imprese"

"Indispensabile ripristinare il doppio senso di circolazione". La Cna di Ascoli lancia l’allarme dopo la chiusura del ponte sull’Ancaranese che sta generando numerosi e gravi disagi per le imprese della zona di Campolungo, ma anche a quelle dislocate sulla bonifica e negli altri angoli della provincia. Nelle ultime settimane a tenere banco è stata la delicata situazione che ha visto chiuso al traffico uno dei due sensi di marcia dell’ormai noto ponte presente sulla Sp3. A ravvisare innumerevoli problematiche sono state molte aziende presenti che, dal punto di vista logistico, da tempo sono costrette a fronteggiare una situazione che rende complicato sia il ricevimento che la spedizione della merce prodotta. Ecco così che la Cna ha voluto esprimere preoccupazione per le ripercussioni a breve e lungo termine generate da una chiusura che, già in questo periodo, sta penalizzando soprattutto le piccole e medie imprese del Piceno. Sono varie infatti le realtà che si vedono costrette a fare i conti con un calo in termini di presenze e di volume di affari legati alla deviazione del traffico sulle vie di comunicazione alternative all’asse attrezzato. "A nome degli imprenditori del territorio, abbiamo chiesto alla Provincia di Ascoli e al presidente Loggi di essere coinvolti attivamente nelle procedure che, nel minor tempo possibile, dovranno portare a una indispensabile riapertura del doppio senso di circolazione, nella consapevolezza di poter instaurare un dialogo costruttivo finalizzato a fornire risposte concrete alle imprese che, ormai da settimane, convivono con un grave disagio – commentano la presidente Cna Arianna Trillini e il direttore Francesco Balloni –. Si tratta di un collegamento di vitale importanza per l’economia di due regioni, che quotidianamente consente a migliaia di professionisti, lavoratori e clienti di accedere alla zona industriale e al raccordo autostradale Ascoli-Mare. Siamo convinti che, unendo le forze, tutti gli attori coinvolti possano superare le criticità del momento".