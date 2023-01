Choc a Spinetoli: addio all’assessore Perazzoli

Lutto nel comune di Spinetoli, è morto l’assessore Roberto Perazzoli: aveva 68 anni. La notizia ha fatto il giro della cittadina suscitando profonda commozione fra quanti lo conoscevano. Perazzoli era partito lunedì per una vacanza. Era solo, chi lo conosceva sapeva quanto amasse viaggiare, questa volta la meta era Marrakech in Marocco. Durante il rientro in albergo ha accusato un malore, subito sono stati allertati i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. Probabilmente Perazzoli è stato colpito da un infarto fulminante, ma per capire come sono andare realmente le cose è stato disposa l’autopsia. Ore di attese e preoccupazione per la famiglia che dopo aver cercato di mettersi in contatto con lui, telefonando ripetutamente, si è allarmata e si è messa in contatto con il consolato, che purtroppo ha comunicato la drammatica notizia. Adesso la figlia Natasha dovrà raggiugere il Marocco per il riconoscimento della salma e il disbrigo delle pratiche per riportarla in Italia.

Perazzoli già da giovanissimo aveva militato nella politica, era stato consigliere di maggioranza nella Giunta dell’ex sindaco Emidio Mandozzi, dopo una breve pausa si era ricandidato con l’attuale sindaco Alessandro Luciani ottenendo la carica di assessore alla tutela dell’ambiente e igiene urbana, manutenzione impianti sportivi, arredo e decoro urbano, viabilità e manutenzione del verde pubblico. Per anni aveva militato in Rifondazione comunista. Aveva anche giocato a calcio ed era stato allenatore. "Un pilastro per tutti noi – ha detto il sindaco Alessandro Luciani –, la morte di Perazzoli ci lascia sgomenti e soprattutto lascia un profondo vuoto, che sarà incolmabile. Perazzoli era un amministratore di qualità, vecchio stile, determinato, caparbio, in grado di risolvere quanto promesso. Era una persona trasparente, leale e lo pretendeva anche nei comportamenti degli altri. Era concreto e pronto ad aiutare sempre tutti con slancio e determinazione, insomma un amministratore di altri tempi. Seguiamo quanto sta accadendo e il giorno del suo funerale proclameremo il lutto cittadino". Anche l’ex sindaco Emidio Mandozzi lo ricorda con profondo affetto: "Con Roberto se ne va un autentico uomo di sinistra. E’ stato un mio consigliere e lo ricordo per la determinazione, si è sempre adoperato per il bene del nostro paese, infatti era benvoluto da tutti. Quando prendeva un impegno lo portava fino in fondo, ostinatamente. Roberto ci mancherà tantissimo, per la sua coerenza, per la sua disponibilità e generosità". Il presidente del consiglio comunale Giulio Ficcadenti ha aggiunto: "Roberto era una brava persona, dietro ai suoi ‘toni alti’ si nascondeva un uomo molto buono, sensibile e dedito all’impegno politico e al benessere del suo paese al quale si è sempre dedicato con grande impegno e passione. Ha sempre portato avanti il suo impegno istituzionale sostenuto da una passione politica autentica. E’ stato un cittadino molto presente e attivo anche nell’associazionismo, dove ha messo a disposizione il suo tempo e il suo punto di vista pragmatico nell’affrontare i problemi e nel risolverli". Tanti i messaggi di affetto che in questo momento stanno arrivando sui social, una comunità sotto choc, che non si dà pace per una grave perdita. Maria Grazia Lappa