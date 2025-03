Choc al Carnevale di Offida. Esce con mazza e motosega e schiaffeggia due ragazze

Sono state formalizzate le denunce da parte di due ragazze schiaffeggiate durante i festeggiamenti di Carnevale ad Offida. Il brutto episodio si è verificato durante il Giovedì grasso, lungo Corso Serpente Aureo, nel cuore di Offida. Secondo una prima ricostruzione sembra che l’uomo, offidano, di 45 anni, intorno alla mezzanotte si sia presentato, dopo un alterco con delle persone, al centro storico brandendo una motosega accesa e una mazza da carpentiere. Il rumore metallico della motosega si è presa la scena sulla festa, che improvvisamente si è trasformata in un momento di panico per i presenti che hanno subito lanciato l’allarme. I festeggianti si sono fatti indietro, mentre l’uomo continuava a mostrare la motosega accesa. Non si sa quale fosse il suo intento: ce l’aveva con qualcuno? Sta di fatto chenon si è limitato ad accendere la motosega e brandire la mazza, ma sembra che abbia anche schiaffeggiato due giovani donne, che hanno sporto denuncia. Una violenza che lascia perplessi e soprattutto preoccupati. Per fortuna la situazione ad Offida non è degenerata, subito sono intervenuti gli agenti della Security che hanno informato i carabinieri locali. Sul posto sono sopraggiunti prontamente i militari coordinati dal comandante Carlo Laera, che hanno evitato che la situazione potesse degenerare. L’uomo è stata accompagnato in caserma e identificato, i carabinieri hanno anche sequestrato la motosega e la mazza da carpentiere e poi lo hanno denunciato a piede libero anche per la violenza nei confronti delle due giovani schiaffeggiate.

Il sindaco di Offida Luigi Massa ha condannato il grave episodio: "Si tratta di un gesto esecrabile – ha detto il primo cittadino – non conosco bene i fatti, per fortuna i carabinieri locali sono subito intervenuti ed hanno evitato il peggio. Sull’episodio stanno indagando, saranno loro a ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto quella sera". Certe sono invece le conseguenze di un gesto che, seppur conclusosi senza gravi ripercussioni sui malcapitati, ha lasciato l’amaro in bocca a chi lo ha vissuto.

Maria Grazia Lappa