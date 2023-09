Choc in Riviera: addio Alfredo. Voltattorni

La città di San Benedetto ha perso uno degli operatori della balneazione più attivi e preparati della Riviera delle Palme. All’età di 47 anni, dopo alcuni mesi di malattia, si è spento Alfredo Voltattorni, titolare, con la famiglia, dello stabilimento balneare ’Cavalluccio Marino’, di fronte a Las Vegas, a metà strada fra San Benedetto e Porto d’Ascoli. Ha lasciato nel profondo dolore la madre Paola, già vedova, il fratello Giuseppe e la cognata Alessandra, i nipoti Marianna e Francesca, i parenti e tanti amici. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle ore 15,30 nella Chiesa di Cristo Re. Per volontà dello scomparso la famiglia chiede non fiori ma offerte a favore dell’Airc, associazione che si occupa di ricerca per la lotta al cancro. "Noi lo chiamavamo ’Alfredino’ – ricorda con la voce incrinata – Giuseppe Ricci, presidente dei concessionari di spiaggia ITB Italia – Per me è stato un grande collaboratore a livello sindacale. Lui era sempre al mio fianco in tutti gli incontri che ho partecipato in varie città d’Italia e al Ministero a Roma. Un ragazzo ingamba. Ho perso un amico, un collaboratore, un appassionato concessionario di spiaggia. Per me era come un figlio. Un combattente che amava e difendeva il suo lavoro. Domani non so se riuscirò a controllare le lacrime". Al dolore della famiglia si unisce anche il presidente Francesco Narcisi con tutto il Consiglio Direttivo e gli associati della Sezione A.I.A. di San Benedetto, di cui Alfredo era stato un associato, poiché ex arbitro di calcio. Il feretro raggiungerà la Chiesa Cristo Re, proveniente dall’Obitorio dell’ospedale Madonna del Soccorso.

ma. ie.