Choc in Vallata per la morte del 57enne Quinto Silvestri

Malore improvviso, muore a soli 57 anni Quinto Silvestri originario di Villa Sant’Antonio. La tragedia si è consumata nel primo giorno del nuovo anno. Quello che avrebbe dovuto essere un giorno di festa si è trasformato in breve tempo in una tragedia. La notizia ha gettato nello sconforto i parenti, ma anche l’intera comunità che si è stretta attorno alla famiglia. L’uomo si è spento all’ospedale Mazzoni, di Ascoli dove era stato ricoverato a seguito di un malore, che non gli ha dato scampo. La notizia in poco tempo ha fatto il giro della cittadina suscitando viva impressione tra le persone che lo conoscevano e gli volevano bene.

Quinto lascia nello sgomento la mamma Ivana, le sorelle Rosy e Paola, i cognati e i nipoti e tutti i familiari che non si danno pace per una morte improvvisa. L’ultimo addio ieri nella chiesa della frazione di Villa Sant’Antonio. La salma ieri è stata trasferita nella chiesa di Sant’Antonio da Padova, dove nel primo pomeriggio si sono celebrati i funerali, la salma è stata tumulata nel cimitero di Castel di Lama. Alle famiglia l’abbraccio simbolico della comunità e le condoglianze de ‘Il Resto del Carlino’.

m.g.l.