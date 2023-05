Christian Rosati vince 85mila euro nel gioco a premi

Alla prima partecipazione all’"L’Eredità" il gioco a premi in onda su Rai 1, è stata subito vittoria per il 18enne Christian Rosati di Grottammare. Il giovane, classe 2004, studente al Liceo Scientifico "Rosetti" di San Benedetto, si è imposto nella puntata di martedì arrivando fino alla ghigliottina con un montepremi di 170 mila euro. Una somma che è stata dimezzata solo una volta, con il giovane studente che ha potuto giocare per un bottino di 85 mila euro. Di fronte alle parole "volare", "giro", "medioevo", "tacco" e "livello", Christian non ha esitato un istante ed ha subito trovato la parola che le legava tutte ed ha scritto "basso". Una risposta che gli è valsa la vittoria e quindi di portare a casa la bella somma. "Medioevo è la parola che mi ha illuminato spiegato il diciottenne al conduttore Flavio Insinna –. Poi ho pensato al giro di basso, al tacco basso, al livello basso e a volare basso. Con questa filosofia sono arrivato fino a qua".