Christine e le montagne Amore e speranza nel cuore del sisma

La prima di copertina ha impresso un abbraccio di montagne. Lungo lo stradello, una donna si appoggia a un bastone. Viandante, pellegrina, turista? Forse, è solo lei: Christine Toomey, inglese, giornalista del Sunday Times. Giornalista e scrittrice. Il suo ultimo libro si intitola "When the mountains dance", che tradotto fa "Quando le montagne danzano". Il sottotitolo dà una indicazione più precisa "Love, loss and hope in the heart of italy", come dire: "Amore, perdita e speranza nel cuore dell’Italia". Quel "ballano" è indicativo. Si riferisce alla scossa del terremoto del 2016. Christine avrebbe potuto scrivere sommovimento, scuotimento, sconvolgimento, e invece "ballano" come voler significare, con un termine meno amaro, che nel dramma una speranza resta, nella tragedia no. Nella tragedia tutto è perduto. La Toomey possiede un’abitazione ad Amandola. Ha risentito del sisma. Ecco, perché scrive dei monti Sibillini. 26 capitoli, il suo libro; 260 pagine; un editore: Weidenfeld & Nicolson. E alcune citazioni come fili conduttori: da C. S. Lewis: "La vita umana è sempre stata vissuta sull’orlo di un precipizio"; da Erri de Luca: "Si abita un suolo chiamato per errore terraferma". Il dramma, cioè, è sempre accanto a noi. Dobbiamo farci i conti. Non siamo Prometeo. Ma neppure gli sconfitti per sempre. La vita è comunque un confronto, a volte uno scontro. Ma c’è qualcosa di più che spinge sempre a ricominciare. "When the Mountains Dance", è stato scritto "è un viaggio attraverso lo spazio e il tempo nel cuore di una comunità lacerata dai terremoti in Italia, passato e presente. Esplora i modi in cui, di fronte all’incertezza, creiamo nicchie protettive per noi stessi - fisiche, emotive, a volte fantasiose - e come troviamo il coraggio di andare avanti e ricostruire". Un libro positivo, arioso, con riferimenti culturali alti. E con una coincidenza non casuale. La casa amandolese di Christine apparteneva a un vecchio sacerdote: don Federico Bellesi. Abbandonata da un secolo, nel corso della ristrutturazione la nostra giornalista-scrittrice s’imbatte in alcuni cimeli: due dipinti ad olio, alcune lettere e – qui sta la coincidenza non casuale . "Anche don Federico, in modo diverso, era diventato un detective dei terremoti?". Dal dramma del terremotoda quei territori piegati ma non vinti, Christine ha cambiato lo sguardo.

Adolfo Leoni