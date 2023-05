"Ci facciamo dare la carta di credito"

"Quello delle prenotazioni non onorate senza avvisare è purtroppo un fenomeno più frequente di quello che si pensi, anche nel nostro territorio". E’ la testimonianza di Gianluigi Silvestri, direttore di sala del Tiglio, il ristorante di Montemonaco dove brilla la stella Michelin di Enrico Mazzaroni. Anche questo locale deve far fronte talvolta al problema di clienti che prenotano ma poi non si presentano e nemmeno avvisano. "Per noi è un problema serio che si manifesta, soprattutto prima della Stella, con due aspetti divisi e separati – racconta il direttore di sala del Tiglio Gianluigi Silvestri – il primo riguarda il cliente che ti chiama dieci minuti prima dell’orario per cui ha prenotato e ti dice che non può venire; tenuto conto che per giungere a Isola San Biagio un po’ di tempo ci vuole è il segnale che non aveva alcuna intenzione di venire a cena da noi e magari l’ha proprio fatto apposta per crearti un problema, visto che a quel punto è difficilissimo poter avvisare qualcuno a cui avevamo magari detto che non c’era più posto". C’è poi un altro aspetto.

"Riguarda quel cliente che nemmeno chiama per dire che non ha più intenzione di venire e in questo caso il disagio per noi è ancora maggiore, perché se magari nel primo caso un piccolo margine per avvisare qualche altro cliente ce l’hai, in questo secondo caso, considerato un minimo di tolleranza riguardo un possibile ritardo, non hai più modo di fare nulla". Il ristorante Il Tiglio di Montemonaco si è adeguato, prendendo le contromisure. "Alle persone che sono già nostre clienti non chiediamo alcuna garanzia, ma a nuovi clienti facciamo comunicare il numero di carta di credito, prenotando sul nostro sito. Chi prenota con questo sistema è chiaramente intenzionato a venire a trovarci. Per altro – prosegue Silvestri – diamo la possibilità di annullare la prenotazione entro tre ore prima dell’orario fissato. Un’opportunità che possiamo concedere visto che, grazie alla Stella Michelin, abbiamo una lista d’attesa, per cui siamo in grado di sopperire ad una disdetta chiamando chi aveva cercato di prenotare ma non aveva trovato posto".

Peppe Ercoli