Ci mancava il furto del passeggino

Tempi duri anche per i ladri che sono costretti ad accontentarsi, si fa per dire, anche di un passeggino per bambini e un deambulatore per invalidi. E’ questo infatti il bottino di un furto messo a segno l’altro ieri a Fermo. I malviventi hanno preso di mira una villetta del centro e dopo aver scavalcato il cancello, si sono introdotti nel cortile dello stabile per poi entrare in azione. Forse pensavano di trovare gioelli e denaro, ma è andata male perché si sono dovuti accontentare di due oggetti di scarso valore commerciale, ma utili a chi sono stati rubati: un passeggino del figlio della padrona di casa e il deambulatore con il quale il padre anziano della donna si muoveva per casa. Un brutto gesto che ha colpito le fasce deboli della famiglia: un bambino e un anziano purtroppo non più autosufficiente.