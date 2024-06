Ci risiamo, furgone incastrato

Ancora una volta un furgone è rimasto incastrato nel sottopasso ferroviario di via del Commercio all’altezza del Bazar dell’Assassino. Un fenomeno che andrebbe affrontato con interventi celeri e risolutivi in attesa che la circolazione venga ridisegnata in quella zona quando verrà completata la realizzazione del ponte che collegherà con Monticelli. In quell’occasione probabilmente verrà abbassata la sede stradale e dunque si verificheranno meno episodi del genere, almeno si spera. E’ però necessario fare qualcosa nel frattempo, magari con indicazioni più evidenti, dissuasori, perché gli episodi sono veramente tanti e, oltre ad arrecare danni ai mezzi, anche il sottopasso stesso ne subisce e, quando accade, si registrano rallentamenti importanti alla circolazione finché non viene liberata la sede stradale dal mezzo incastrato. Ieri pomeriggio l’autista di un furgone evidentemente non ha fatto bene i conti con l’altezza del suo mezzo e quella del sottopasso ferroviario. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.