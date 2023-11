Ci sarà anche la cena alla Zarepta:: "Arriva una nuova opportunità"

La mensa dei poveri Zarepta amplia la propria accoglienza aggiungendo ai pasti giornalieri della colazione e del pranzo anche quello della cena. Il servizio è operativo da lunedì scorso e sono già 25 le persone indigenti che ne stanno beneficiando. "Abbiamo – dice il presidente di Zarepta, Raniero Isopi – una media giornaliera di 2530 persone che vengono per la colazione, dalle 70 alle 85 che vengono per il pranzo e da cinque giorni abbiamo iniziato con la cena con una media di 25 persone partecipanti. Hanno la possibilità di stare al caldo, di avere una ciotola di zuppa, un buon panino farcito, frutta, acqua e quando ci sono, anche delle bibite, non alcolici. Stiamo dunque arrivando a una media di oltre 100 pasti al giorno serviti. C’è una grande armonia e organizzazione tra noi, l’emporio, la Caritas, siamo una comunità. Credo che stiamo facendo un ottimo lavoro perché arrivare a 3040 mila persone da servire all’anno non mi sembra un risultato mediocre. A volte sento dire che alla mensa ci viene anche chi non ha bisogno. Non è vero, ma anche se fosse la mensa dei poveri è anche un luogo in cui persone sole socializzano. Il bisogno non è solo quello del cibo, ma anche quello dell’anima, dello spirito". "L’apertura serale di Zarepta – conclude il direttore della Caritas diocesana, Giorgio Rocchi – oltre a rappresentare il sogno di chi desiderava offrire questa possibilità, diventa ora anche un’opportunità di servizio. E per questo servizio pensiamo ai giovani".

Lorenza Cappelli