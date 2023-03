"Ci siamo mossi subito per inviare aiuti"

Sono più di 170mila gli ucraini che hanno trovato rifugio in Italia, una sessantina sono ancora in riviera. Qui hanno potuto contare sul supporto degli italiani ma anche dei loro connazionali che già da anni si erano trasferiti nella nostra nazione e che vivono in apprensione le fasi della guerra, quello è il loro paese, lì ci sono le loro famiglie. Oleksandr Anufriyenko vive in Italia da 5 anni, a San Benedetto con la famiglia, lavora in fabbrica e nella Fi.Fa Security, era tra gli steward che hanno garantito il servizio d’ordine anche al festival di Sanremo. E’ stato il primo a muoversi quando la guerra è scoppiata per aiutare i suoi connazionali: "Non ci aspettavamo la guerra, pensavamo che quelle di Putin fossero solo minacce, poi siamo stati travolti dalla realtà e la prima cosa che abbiamo fatto è stata raccogliere aiuti". E’ stato il primo a muoversi tra Alba Adriatica e Ascoli. A Rivne, vicino Leopoli, ha i genitori della moglie, gli amici, il suocero abita ad appena 5 chilometri dalla base militare. "Tutto è iniziato nel 2014 con il Maidan (la rivoluzione del 2014). L’80% dei russi è con Putin, il nostro presidente Zelenskyj è rimasto lì, ci ha salvato, noi vogliamo entrare in Europa".

Yuliia Protsyshyn ha sposato un italiano, dal 2017 vive in Italia, ed è stata proprio lei a tenere le lezioni di italiano per i rifugiati ucraini durante i corsi organizzati dal Comune di San Benedetto. "Non ci potevo credere, eravamo stati in Ucraina, a Leopoli, a casa, due settimane prima dello scoppio della guerra, abbiamo fatto festa con la famiglia che non vedevo da tempo, tutto nella normalità. Ma quando sono ripartita, per la prima volta, ho avuto uno strano stato di agitazione. La prima notte di bombardamenti non sono riuscita a chiudere occhio, ho avuto un attacco di panico, mi sentivo impotente, ero al computer e al telefono in attesa di notizie . L’unica cosa che abbiamo potuto fare è stata attivarci per dare supporto. I miei genitori sono voluti rimanere lì, mia nonna ha 86 anni e dorme vestita. Quello che i russi dicono non è vero, io me lo ricordo quanto si stava male nell’Unione sovietica, le file per avere un po’ di burro, non era tutto come lo racconta Putin". Yuliia ci tiene a sottolineare quano sia stato prezioso il contributo del Comune di San Benedetto, grazie all’impegno dell’assessore Andrea Sanguigni: "Hanno fatto davvero tanto per i rifugiati, a Natale con i buoni spesa e i pacchi alimentari ma anche a Pasqua, per la festa della mamma. Ci sono stati sempre vicini. Tutti noi vorremmo ringraziare San Benedetto e tutta Italia".

s. v.