Ci siamo, partita la riqualificazione per la piscina termale e la grotta

La lunga attesa è terminata. A sette anni, ormai, dal terremoto del 2016, ad Acquasanta hanno preso il via proprio ieri i lavori per la riqualificazione della piscina termale e della grotta sudatoria. Si tratta di un complesso che, per il borgo piceno, rappresenta una ricchezza dal valore inestimabile, in grado di rilanciare il turismo sul territorio e anche di creare nuovi posti di lavoro. L’intervento, in realtà, dovrebbe durare almeno un paio d’anni ma l’opera era attesa davvero da tantissimo tempo. Inizialmente, l’investimento previsto era di circa sette milioni: poi, però, si è arrivati a un ribasso del 20 per cento e, considerando le varie spese accessorie, per la realizzazione dei lavori saranno sufficienti circa cinque milioni. Alla consegna del cantiere, ovviamente, era presente tutta la giunta comunale di Acquasanta, che sin dal giorno del suo insediamento ha lavorato alacremente affinchè questo sogno potesse diventare realtà. "Stiamo parlando di un’opera che sarà fondamentale per tutto il territorio, ma non solo – conferma il sindaco Sante Stangoni –. La riqualificazione della piscina termale e della grotta sudatoria, infatti, garantirà una ripresa del turismo in tutta la regione. Diciamo, in altre parole, che questo complesso sarà un bel biglietto da visita per ‘vendere’ il Piceno e le Marche anche a livello internazionale. La durata dei lavori sarà di circa due anni ma, onestamente, mi auguro anche che si possa terminare prima. Così come spero che non ci siano dei ritardi, anche se potrebbero essere comprensibili per vari motivi. L’obiettivo, comunque, è arrivare alla conclusione dei lavori – precisa il sindaco di Acquasanta – per restituire a tutto il territorio questo bene indispensabile per il rilancio delle nostre zone drammaticamente colpite dal terremoto".

Il progetto, nel dettaglio, prevede anche il restyling della palazzina in stile liberty che si trova proprio nei pressi della piscina e della grotta, nonché la realizzazione di alcuni spogliatoi. L’intervento verrà svolto dalla ditta ‘Apulia Srl’ di Gravina di Puglia, mentre il direttore dei lavori sarà l’ingegnere Giustino Di Emidio.

Matteo Porfiri