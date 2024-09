"Ci sono ancora cattivi odori in via Garibaldi"

I cittadini di via Garibaldi a Villa Sant’Antonio di Castel di Lama non abbassano la guardia dopo l’intervento dei vigili del fuoco per lo sversamento di una sostanza chimica, che ha creato problemi ai residenti. Al momento, infatti, la situazione al momento non è ancora cambiata. Sotto accusa una sostanza irritante, dall’odore pungente, fuoriuscita da un capannone dismesso, che ha creato non pochi disagi. "Continuiamo a sentire il cattivo odore – protestano –, probabilmente legato al liquido fuoriuscito dal capannone. Chiediamo che la situazione venga risolta definitivamente". La vicenda è scoppiata all’inizio di settembre, il 13 i cittadini, a seguito della persistente presenza di odori molesti, hanno presentato un esposto. Sul luogo sono intervenuti per il sopralluogo: il personale del servizio di polizia locale del Comune di Castel di Lama e il personale del servizio territoriale Arpam. Gli operatori hanno controllato e approfondito la situazione e successivamente hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per la bonifica e la messa in sicurezza dei luoghi. I pompieri avevano indicato tutte le attività di messa in sicurezza e accertato che la sostanza che aveva creato disagi ai residenti poteva essere ricondotta ad un prodotto di natura chimica, presumibilmente acida, con caratteristiche irritanti al contatto. L’Arpam, inoltre, evidenziava in base ai rilievi dei vigili del fuoco, che la sostanza poteva essere scaturita dallo sversamento di una sostanza di un macchinario rimosso. Il sindaco di Castel di Lama, Mauro Bochicchio,ha emesso un’ordinanza il 19 settembre nella quale si ribadisce di intervenire con la massima urgenza per ripristinare le condizioni di igiene e salubrità.

m.g.l.