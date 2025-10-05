Ci sono i fondi per la storica processione del Cristo Morto

Nell’ultima riunione la Giunta comunale di Grottammare, su richiesta del priore della Confraternita dell’Addolorata Emidio Vannicola, ha concesso un contributo di 10mila euro per il restauro di alcune statue dei Santi e per le spese preparatorie ed organizzative necessarie alla realizzazione della tradizionale rievocazione storica della Processione del Cristo Morto che si terrà il Venerdì Santo, 3 aprile dell’anno prossimo.

Come noto a Grottammare la processione del Cristo Morto si tiene ogni tre anni ed è la più antica della zona. Fu istituita nel 1738 e adesso, come allora, il corteo si raduna la sera del Venerdì Santo intorno alla Chiesa di San Giovanni Battista e da qui si snoda silenziosamente verso la marina lungo un percorso che dura circa 2 ore, su vie illuminate solo dalle torce, per poi tornare al vecchio incasato, coinvolgendo centinaia di persone di Grottammare accompagnate dal suono dei tamburi e delle chiarine.

"L’amministrazione comunale ha sempre sostenuto questa iniziativa per l’alto valore storico-religioso – si legge nella delibera di Giunta – nella consapevolezza dell’importanza da tramandare alle nuove generazioni esperienze radicate nel territorio e che ne costituiscono l’identità culturale".