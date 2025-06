Ci sono lezioni gratuite di yoga

Prenderà il via il 17 giugno l’ottava edizione del progetto ‘Summer Yoga Laboratori territoriali di prevenzione della salute’. Si tratta di lezioni gratuite di yoga, tenute dall’insegnante Eugenia Brega, che si svolgeranno ogni martedì fino al 26 agosto presso piazza Capponi, vicino ai campi da tennis via Promessi Sposi a Grottammare. L’iniziativa è realizzata dalla Cooperativa Dlm, col patrocinio e il contributo del comune di Grottammare, assessorato a salute e benessere e sostenibilità e della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, col sostegno della Fondazione Carisap e della Fondazione Nazionale delle Comunicazioni. La partecipazione al progetto è gratuita, occorre però iscriversi contattando il numero 344.2229927 (tramite messaggio). Per seguire le lezioni occorre portare il proprio tappetino o un asciugamano. Nel 2024 sono stati ben 163 i partecipanti alle 10 lezioni realizzate.