Ci sono tante belle storie di Natale da raccontare

Cara lettrice, la sua gratitudine espressa nel contenuto della lettera, ricorda a tutti il valore del bene, di cui il Natale è custode. Gli agenti di polizia della Questura di Fermo, insieme agli agenti della stradale della sottosezione di Porto San Giorgio, hanno raggiunto il reparto di Pediatria, pochi giorni prima del Natale. Sono stati accolti calorosamente dall’equipe del reparto e dai genitori come lei. Ai bambini sono stati portati in dono numerosi giochi e materiale ludico, messi a disposizione da una ditta locale. Oltre che per i ricoverati, i doni sono stati messi a disposizione anche per i piccoli che avranno necessità di ricovero nei prossimi giorni. Un’iniziativa, quella della polizia di Stato, che ha davvero fatto doni a grandi e piccini. Mentre i bambini sono stati felici di scartare giochi e condividerne l’aspetto ludico, i genitori hanno sentito il sentimento della vicinanza espresso dagli agenti in divisa, dimostrando che l’affetto e le attenzioni, sono la dimostrazione concreta di una società che conosce il valore dell’esserci per il prossimo. Un principio, questo, che la polizia incarna come singola vocazione umana di ogni agente che sceglie di essere tale e che diventa la forza del Corpo. In questo modo, il gesto dei doni ai bambini ricoverati, vale come la vicinanza al prossimo incontrato ogni giorno.