‘Ci sto? Affare fatica’. Il progetto per i giovani con buoni acquisto

Educare le giovani generazioni a un processo virtuoso di custodia del proprio territorio e del contesto urbano. E’ l’obiettivo del progetto ‘Ci sto? Affare fatica’, al quale ha deciso di aderire anche l’amministrazione comunale. In concreto, l’iniziativa prevede la collaborazione tra giovani di età compresa tra i 14 ed i 21 anni, gli enti locali, le associazioni giovanili, le associazioni di categoria ed il Centro Servizi Volontariato Marche per la cura dell’ambiente urbano e il recupero di beni pubblici in degrado. E’ prevista la costituzione di gruppi composti da una decina di giovani dai 14 ai 21 anni che faranno attività per pacchetti settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, nei luoghi individuati dal Comune. Il tutto sotto la supervisione di tutor (giovani animatori dai 22 ai 35 anni) e handymen (‘maestri d’arte’, portatori di competenze tecniche specifiche). Per i partecipanti è prevista la consegna di ‘buoni fatica’ settimanali erogati sotto forma di buoni acquisto e spendibili nei negozi convenzionati. Tali buoni ammontano a 75 euro per i giovani del gruppo e a 150 euro per i tutor. "Questo progetto rappresenta un contenitore prezioso ed efficace di coinvolgimento attivo delle comunità locali nella cura dei beni comuni e nella formazione delle giovani generazioni" spiega il vicesindaco e assessore Massimiliano Brugni. Le attività si svolgeranno dal 16 al 20 giugno, dal 23 al 27 giugno, dal 30 giugno al 4 luglio e dal 7 all’11 luglio al campo Squarcia e al parco di piazza Diaz.

Matteo Porfiri