‘Ci sto? Affare fatica’, progetto anche al Comune di Castorano

Il Comune di Castorano aderisce a: ‘Ci sto? Affare fatica! – Facciamo il bene comune’, il progetto regionale, che coinvolge i giovani in attività concrete di cittadinanza attiva, volontariato e cura dei beni comuni. Un’opportunità per mettersi in gioco, conoscere nuove persone e contribuire direttamente al miglioramento del proprio territorio. Il progetto è finanziato dal Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione – Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport della Regione Marche ed è gestito e coordinato da CSV Marche Ets – Centro Servizi per il Volontariato delle Marche. All’iniziativa possono aderire 10 partecipanti di età compresa tra 14 e 21 anni, 1 tutor tra i 22 e i 35 anni, con attitudine educativa e capacità organizzative. Gli interventi si indirizzeranno sul Parco della Rimembranza, giardino della scuola dell’infanzia (nella frazione di San Silvestro), Parco di via Olimpica (sempre a San Silvestro). Le attività previste riguarderanno la pulizia e cura del verde, la sistemazione e riqualificazione delle panchine, la piantumazione di essenze erbacee perenni. Il progetto si svolgerà dal 30 giugno al 4 luglio con il seguente orario: dalle 8.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì. Ai partecipanti: sarà consegnato un ‘buono fatica’ del valore di 75 euro a settimana, utilizzabile nei settori alimentare, abbigliamento, libreria e cartolibreria, elettronica, sport e tempo libero. Al tutor: un ‘buono fatica’ del valore di 150 euro a settimana, spendibile negli stessi settori. Le iscrizioni sono aperte, le candidature partecipanti (14–21 anni): https://cistoaffarefatica.it/ Candidature tutor (22–35 anni). Per info e contatti è possibile rivolgersi: sportello Csv di Ascoli Piceno, ascolipiceno.marche@cistoaffarefatica.it o al telefono: 335 1262445 o al comune di Castorano info@comune.castorano.ap.it oppure allo: 0736 87132.