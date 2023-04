Ciabattoni: "Come sarà la mia Castel di Lama"

Francesco Ciabattoni, candidato sindaco per la lista civica "Insieme a noi" ha le idee chiare e un motto: "Tra la gente per la gente al servizio della città". Ciabattoni, 64 anni, pensionato, sposato con Paola insegnante, due splendidi figli Arianna medico anestesista e della rianimazione e Matteo architetto. Da tempo ha militato nella politica come consigliere nell’Arengo ed ha chiaro che la politica si fa tra la gente, per le strade, nei quartieri, per cercare di capire e raccogliere i bisogni dei cittadini. Cattolico, cordiale, sorridente e sempre presente.

Che cosa si prefigge di fare?

"Abbiamo stilato un programma molto importante, capace di fare la differenza; abbiamo tante idee, per fare alcuni esempi vogliamo la riorganizzazione delle strutture scolastiche esistenti sul territorio per creare un polo scolastico unico. Impegno nella ricostruzione di Piattoni, un trasporto urbano che colleghi Villa Sant’Antonio con la parte alta e con l’ospedale Mazzoni, risoluzione dei problemi provocati dai miasmi di Relluce e del depuratore. Essendo Castel di Lama nel comitato di coordinamento dell’Ata Ato, ci adopereremo per un controllo costante e quotidiano, affinché i cattivi odori non siano prodotti e raggiungano la città, facendo sì che il gestore implementi tutte le tecnologie di trattamenti di rifiuti e captazione dei cattori ad oggi esistenti. Voglio restaurare anche l’ex edificio che un tempo ospitava la Pro Loco per farlo diventare la casa dei ragazzi. Vogliamo la creazione di un centro diurno e notturno per ragazzi diversamente abili con annessa Casa della salute. Tra i miei propositi anche un polo culturale. Voglio anche valutare la fattibilità di una rotatoria in corrispondenza di via Scirola e la strada Salaria. Inoltre ci piacerebbe realizzare un anello verde, una ciclopedonale per poter fare sport all’aria aperta. Tra gli obiettivi anche la riqualificazione del parco della Pace e la realizzazione di una piscina".

A chi ti rimprovera di essere di Villa Sant’Antonio di Ascoli, che cosa risponde?

"Sono una persona che vive a Castel di Lama da sempre, cresciuto in questo contesto e che si è speso per questa comunità, ho sempre raccolto le sfide e ho cercato di risolvere tutti i problemi che mi si sono presentati, senza mai fare distinzione. La nostra cittadina è un unicum". Perché dovrebbero votare Francesco Ciabattoni?

"Perché sono una persona che vive tra la gente, capace di capire e interpretare i bisogni. Sono una brava persona e nella città mi vogliono bene in tanti. So che sarei il sindaco di tutti, che anche con una carica istituzionale non cambierei mai il mio modo di essere, rimarrò sempre genuino e a fianco della mia gente".

Francesco Ciabattoni presenterà la squadra sabato, alle 18, nella sala consiliare, sostenuto dall’onorevole Lucia Albano, dal senatore Guido Castelli, Giorgia Latini, Andrea Maria Antonini, Monica Acciarri, Andrea Assenti e il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti.

Maria Grazia Lappa