Ciabattoni premiato a Sanremo:: "Che anni insieme a Califano"

Sì, d’accordo, l’incontro con i mostri sacri della musica italiana lo hanno fatto crescere professionalmente, ma il successo di Giorgio Ciabattoni non può essere spiegato solo così. C’è dietro il talento e tanto duro lavoro quando, com’è accaduto al musicista sambenedettese nove giorni fa, si viene premiati a Sanremo. Pianista, storico collaboratore di Franco Califano, cantante: Ciabattoni è tutto questo e, dalla scorsa settimana, anche "divulgatore all’estero di musica italiana", come recita il premio alla carriera ricevuto nell’ambito del ‘Sanremo Si Award Novella 2000’, conferito l’8 febbraio al Teatro Centrale di Sanremo, direttamente dal direttore del periodico Roberto Alessi. Durante l’esclusivo galà, tenutosi in concomitanza del Festival all’Ariston, il pianista è stato premiato assieme a personaggi di spicco nel mondo della musica e dello spettacolo, fra cui Valeria Marini, Gigi Roncato, Wilma Goich, Jo Squillo, Francesco Facchinetti, il maestro Beppe Vessicchio e Carmen Russo.

Divulgare la musica italiana, per Ciabattoni, ha un significato ben preciso: "Ho portato il mio live show in 16 paesi – dice il musicista – è un evento che mette al centro la musica italiana, dai maggiori cantautori all’espressione popolare. Ricevere un premio per questo a Sanremo, davanti a personaggi tanto importanti, ha un sapore tutto particolare". Un risultato che arriva da lontano. "A 28 anni ho conosciuto Califano e per 10 anni sono stato il suo pianista – racconta - Tutto è partito proprio da San Benedetto, in quello che un tempo era il mio locale: l’Insomnia, dove oggi c’è il Viniles. In quel piccolo contesto si esibirono Sergio Caputo, i Camaleonti, Bobby Solo e, per ben sette volte, lo stesso Califano. Lui era un vero mago e sono contento che oggi si stia restituendo valore a questo grande artista. Nel 2009 lo portai in Romania, perché nel frattempo avevo chiuso l’Insomnia ed ero diventato direttore artistico del casinò Phoenicia: quei quattro giorni portarono ad un successo strepitoso". Poi il trasferimento in Romania, senza mai escludere il ritorno: "Torno spesso a San Benedetto, dove faccio volentieri qualche serata e che sono contento di promuovere – continua – Ogni anno porto in città fra 400 e 500 turisti dalla Romania. L’altro giorno ne parlavo proprio con il sindaco Spazzafumo, che apprezza tantissimo quest’opera di sponsorizzazione attraverso la musica". L’ultimo singolo di Ciabattoni, ‘E la verità’, è disponibile in piattaforma dal 27 gennaio.

Giuseppe Di Marco