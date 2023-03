Ciabattoni sarà il volto del centrodestra

Castel di Lama si prepara alle prossime elezioni amministrative, escono allo scoperto i primi nomi e simboli delle liste. Al momento in campo c’è la ricandidatura del sindaco Mauro Bochicchio, affiancato da alcuni fedelissimi, inoltre c’è l’ipotesi del candidato Tiziano Oddi, ex assessore dell’amministrazione Rossini, a capo della lista civica Castel di Lama 20.23, che nasce sulle ceneri dell’ ex amministrazione Ruggieri, alla quale si aggiungeranno anche i rappresentanti del Pd, infine Francesco Ciabattoni per la lista di centro destra. Al termine dei vari incontri, i rappresentanti locali e provinciali di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, sono giunti alla designazione unitaria di Francesco Ciabattoni, quale candidato della coalizione di centrodestra per le prossime elezioni amministrative di maggio.

Ciabattoni è stato per tre volte consigliere nell’amministrazione di centro destra nel comune di Ascoli. Dopo alcuni tentennamenti, che sembravano vedere scendere in campo anche Mauro Cori, alla fine si è giunti ad una sintesi e si è puntato sul nome di Ciabattoni, personaggio molto conosciuto a Castel di Lama, che ha avuto per anni un ruolo istituzionale per la frazione di Villa Sant’Antonio. "La scelta di Ciabattoni – dichiarano i rappresentanti del coordinamento di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia – è frutto di un grande lavoro di squadra svolto negli ultimi mesi, ove in seguito ad approfondite analisi e dopo avere avuto la sua piena disponibilità ad affrontare questa sfida, abbiamo deciso di ufficializzare. Il nostro raggruppamento – proseguono –, forte di una squadra competente che coniuga capacità professionali a competenze politico-amministrative di assoluto livello, sarà a pieno supporto per centrare l’opportunità storica di cambiamento a Castel di Lama. Questa svolta, risulta assolutamente necessaria per la nostra comunità, vista l’attuale situazione politica che vede il centro destra al governo della Regione e del Paese. Poter sfruttare questa sinergia tra le varie istituzioni, sarà il valore aggiunto per la Castel di Lama che vogliamo. Rimaniamo aperti ad ogni dialogo con altre forze del mondo civico ed associativo, contatti già in essere con diverse realtà". Questa decisione, come sottolineano gli stessi rappresentanti è il frutto di una discussione lunga, che ha visto anche una sorta di confronto con la lista civica Castel di Lama 20.23 fondata tra l’altro dal consigliere di opposizione Gianluca Re.

Maria Grazia Lappa