Ciabuschi gioia e paura, l’Atletico Ascoli va

atletico ascoli

2

sora

1

ATLETICO (3-5-2): Pompei 6; Pinto 6, Mazzarani 6.5, Feltrin 6.5; Camilloni 6.5, Clerici 6.5 (37’st Severini SV), Ceccarelli 6.5 (24’st Traini 6), Olivieri 7, Valentino 6 (42’st Gurini SV); Ciabuschi 8 (31’st Cesario 6), Minicucci 6 (24’st Pedrini 6). A disp.: Canullo, Marucci, Dondoni, Gerlero. All.: Simone Seccardini. 6.5

SORA (3-5-2): Crispino 5.5; Mastrantoni 5.5, Orazzo 5, F. Veron 4, Ippoliti 6 (37’st Vitucci SV), Formicola 5 (12’st Gubellini 6), Digilio 6, Tribelli 6 (20’pt Tordella 6); Didio 7 (10’st Capparella 6), N. Veron 6 (32’pt Gemini 5.5). A disp.: Simoncelli, Blando, Marcucci, Jirillo. All.: Stefano Campolo 5.

Arbitro: Stefania Menicucci di Lanciano 7

Reti: 20’pt e 11’st Ciabuschi, 37’pt Didio

Note. Spettatori: 450 circa. Ammoniti: Feltrin, Ceccarelli (A), Formicola, Orazzo (S). Espulso: al 32’pt F. Veron (S) per doppia ammonizione. Angoli: 5-5. Rec.: 1’-5’

Secondo successo consecutivo per l’Atletico Ascoli che dopo la forte Vigor Senigallia batte anche il Sora nello scontro salvezza e incamera altri tre punti preziosi per la permanenza in Serie D. Gara non certo spettacolare con i bianconeri del patron Graziano Giordani che hanno sfruttato al meglio la giornata di grazia del bomber Jonathan Ciabuschi autore della doppietta decisiva. Ciabuschi che poi ha dovuto abbandonare anticipatamente la sfida per un colpo alla nuca che lo ha costretto a recarsi al vicino Pronto soccorso.

Il Sora parte subito forte e crea un paio di mischie in area dove è bravo il portiere Pompei a sventare ogni pericolo. Ma la prima palla gol è per i padroni di casa con Ciabuschi, oggi capitano, che verticalizza per Clerici che a tu per tu con il portiere Crispino, conclude debole e centrale. L’Atletico prende coraggio e al 20’ trova il gol con un cross di Clerici sul secondo palo dove il bomber Jonathan Ciabuschi di testa schiaccia agevolmente in rete. Alla mezzora il Sora rimane in inferiorità numerica dopo l’espulsione per doppia ammonizione di un ‘nervoso’ Franco Gabriel Veron. Nel miglior momento dei padroni di casa gli ospiti trovano il gol del pareggio: punizione di Digilio e Didio di testa, all’altezza del dischetto del rigore, insacca di testa all’angolino alla destra dell’immobile Pompei.

La ripresa si apre con la seconda rete di Ciabuschi che raccoglie in area una ‘imbucata’ di Olivieri e con un tocco sotto infila la sua personale doppietta. La gara fila via senza grandi sussulti anche se l’Atletico nonostante la superiorità numerica preferisce lasciare il pallino del gioco agli ospiti che continuano a mettere in area cross pericolosi senza mai impensierire il portiere Pompei. Finisce 2-1 per la gioia del pubblico di casa.

Valerio Rosa