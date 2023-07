"Ciao nonna, come stai?" Ma l’anziana non ci casca

"Ciao nonna mi riconosci, sono tuo nipote?". E’ iniziata così la telefonata che una donna ascolana di 81 anni ha ricevuto ieri mattina da un ignoto interlocutore. Non è altro che l’ennesimo tentativo di truffa telefonica ai danni di anziani, ma stavolta la prontezza d’animo ha permesso alla signora di far desistere il malintenzionato che, vistosi scoperto, ha fatto cadere la comunicazione. Allo squillo del telefono nella sua abitazione nel centro storico, in risposta al tradizionale "Pronto?" una voce giovanile dall’altro capo del telefono l’ha salutata allegramente: "Ciao nonna come stai? Sono tuo nipote". Un attimo di incertezza poi l’81enne ascolana, più volte messa in guardia dai familiari di tentativi di truffe, ha risposto chiedendo "Non ti riconosco. Come ti chiami?". La chiave è non aver ma pronunciato il nome della persona per la quale il truffatore ha tentato di spacciarsi, sicché il malintenzionato non ha potuto che mettere giù. Non c’è voluto molto alla donna e al marito, nel frattempo rientrato, per contattare i familiari più stretti, appurando che nessuno di loro aveva telefonato alla nonna ascolana.