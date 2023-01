"Ciao Roberto, ti immaginiamo col tuo zaino in spalla"

Una comunità sotto choc quella di Spinetoli. La notizia della scomparsa dell’assessore Roberto Perazzoli ha gettato nello sconforto familiari, amministratori, amici e conoscenti. L’uomo di 68 anni era in vacanza in Marocco, quando ha accusato un malore, che gli è stato fatale. I familiari e tutta la cittadina adesso sono in attesa del rimpatrio della salma per celebrare i funerali. Le autorità del paese Nord africano hanno disposto l’autopsia, per valutare la causa del decesso. Tanti i messaggi di cordoglio che si rincorrono in queste ore: "La sezione Anpi Vallata (comprendente i comuni di Spinetoli, Colli, Castorano, Monsampolo, Castel di Lama e Maltignano) ha perso il compagno che più si è speso perché il sogno di creare la sezione, diventasse realtà. Ci ha lasciati prematuramente il compagno Roberto Perazzoli, che era stato eletto componente del Collegio dei revisori". Paula Beatriz Amadio ha ricordato che Perazzoli ha avuto il grande dono di portare le istituzioni nelle strade. Il gruppo Qualcosa di sinistra ha scritto: "Questa notizia non ci voleva. Di fronte a queste cose perdo le parole. Mi va di pensarlo, felice e solitario, mentre se ne va a zonzo con il suo zaino in spalla".