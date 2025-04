Ciarrocchi, avviso per la gestione trentennale

Campo ‘Ciarrocchi’, siamo alle fasi conclusive dell’iniziativa di restyling. Ieri mattina gli uffici comunali hanno avviato il procedimento di approvazione, in virtù dell’articolo 5 del decreto legislativo 38/2021, del progetto per la riqualificazione e gestione dell’impianto sportivo, presentato dalla Us Sambenedettese, per tramite di uno schema riconducibile al partenariato pubblico-privato. La gestione avrebbe durata trentennale, periodo rapportato al tempo necessario per l’ammortamento degli investimenti. Il progetto prevede innanzitutto la demolizione delle strutture obsolete, quindi la realizzazione di un nuovo edificio a est del campo principale, che ospiterà spogliatoi, uffici e locali polivalenti, area tecnica con locale lavanderia e infermeria. Inoltre nel restyling è stato inserito un edificio d’ingresso multifunzionale, che include l’area di accoglienza e smistamento degli atleti, un locale ristoro con terrazza panoramica, spazi amministrativi e per il personale. Ed ecco un altro punto di assoluto interesse, cioè i nuovi impianti sportivi, fra cui un campo da calcio a cinque, due campi da calcio a tre e due campi da padel. Infine, la realizzazione di un nuovo parcheggio da 62 posti auto, con percorsi pedonali sicuri e aree di manovra ottimizzate. È stata stralciata invece la nuova tribuna: al ‘Ciarrocchi’ rimarrà quella attuale da 320 spettatori. Il tutto a fronte di un investimento pari a 3.306.697,81 euro. Va ricordato che l’inserimento di nuovi stalli era stato indicato dallo stesso ente.

Attualmente il ‘Ciarrocchi’ gode di un parcheggio interno ad uso esclusivo della struttura sportiva, di uno lungo via Don Luigi Sturzo e un altro adiacente al confine con il fosso collettore, entrambi aperti a tutti. Nella relazione illustrativa del progetto sono state elencate anche le principali criticità dell’impianto, fra cui un "numero insufficiente di spogliatoi per l’elevata affluenza di atleti di diverse età e categorie" nonché "viabilità e parcheggi poco organizzati, con limitata capacità di gestione dei flussi di utenti". Ampio risalto viene inoltre dato alle normative sull’accessibilità e alla sostenibilità ambientale, ottenuta anche grazie alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. Con questa iniziativa, fortemente voluta dalla società di Vittorio Massi, il ‘Ciarrocchi’ cambierà volto: l’obiettivo, per la società sportiva, è di dar vita a un punto di riferimento per la comunità, favorendo l’incontro tra giovani e cittadini attraverso la realizzazione di spazi multifunzionali per eventi, corsi e attività ricreative.

Giuseppe Di Marco