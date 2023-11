Ciarrocchi confermato presidente

Associazione Lido degli Aranci, Alessandro Ciarrocchi è stato riconfermato all’unanimità presidente; Rosina Bruni e Tullio Luciani eletti vice-presidenti; Valter Assenti riveste ancora il ruolo del responsabile amministrativo e inoltre, di responsabile dei rapporti con gli Enti. A Rosina Bruni anche il compito della segreteria e dei rapporti con la stampa. Giarmando Dimarti, Giuseppe Concetti, Domenico Campanelli e Emidio Lucidi, sono i consiglieri. A Ruggero Mignini è stato riconfermato il ruolo di Tesoriere mentre a Giarmando Dimarti, Domenico Campanelli e Ruggero Mignini, compongono il Collegio dei Probiviri. Intanto l’Associazione è impegnata a mettere a punto il primo appuntamento in calendario previsto per sabato 18 novembre al Teatro delle Energie, alle 21, per lo spettacolo vetrina dei talenti grottammaresi "Llegrottes Talent", presentato da Mariella Cesaroni e Mariano Grillo, ospite d’onore da "Only Fun" Alberto Farina. Ingresso a 10 euro, posti numerati.