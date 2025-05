Ciarrocchi, si va verso la gestione di 30 anni

Le valutazioni sul campo ‘Ciarrocchi’ non sono ancora finite. Due giorni fa si è riunita la maggioranza proprio per discutere la questione relativa all’avviso emanato a fine aprile: avviso che porta avanti il procedimento di approvazione, in forza dell’articolo 5 del decreto legislativo 38/2021, del progetto per la riqualificazione e gestione dell’impianto sportivo, presentato dalla Us Sambenedettese. Il tutto, attraverso uno schema di partenariato pubblico-privato. La gestione, in tal senso, avrebbe durata trentennale, periodo rapportato al tempo necessario per l’ammortamento degli investimenti. E l’argomento oggetto di discussione è stato proprio questo: gli anni di concessione dell’impianto sportivo. La maggioranza risulterebbe compatta nell’affidare il ‘Ciarrocchi’ per tre decadi, ma il punto è che prima di ufficializzare questo indirizzo sarà necessario fare un passaggio in commissione e poi portare il tutto in consiglio comunale per la ratifica finale. Consiglio che si dovrebbe tenere fra il 20 e il 22 maggio. Insomma, anche la minoranza sarà invitata a esprimersi, ed è possibile che alcune forze dell’opposizione avanzino delle perplessità sulla durata.

Cosa prevede il progetto presentato dalla Samb? Intanto la demolizione delle strutture obsolete, quindi la realizzazione di un nuovo edificio a est del campo principale, in cui ci saranno spogliatoi, uffici e locali polivalenti, area tecnica con locale lavanderia e infermeria. Non solo: nella proposta è stato incluso un edificio d’ingresso multifunzionale, che annovera l’area di accoglienza e smistamento degli atleti, un locale ristoro con terrazza panoramica, spazi amministrativi e per il personale. A ricoprire un ruolo di primaria importanza sono nuovi impianti sportivi, fra cui un campo da calcio a cinque, due campi da calcio a tre e due campi da padel. Va citata, in tal senso, anche la realizzazione di un nuovo parcheggio da 62 posti auto, con percorsi pedonali sicuri e aree di manovra ottimizzate. Tra l’altro l’inserimento di nuovi stalli era stato indicato dallo stesso ente, per implementare l’offerta attuale: offerta che consta di un parcheggio interno ad uso esclusivo della struttura sportiva, di uno lungo via Don Luigi Sturzo e un altro adiacente al confine con il fosso collettore, entrambi aperti a tutti. Nel progetto non figura, invece, la nuova tribuna: al ‘Ciarrocchi’ rimarrà quella attuale da 320 spettatori. Il tutto a fronte di un investimento pari a 3.306.697,81 euro. L’obiettivo, è di rigenerare il ‘Ciarrocchi’ trasformandolo in un punto di riferimento per giovani e sportivi.

Giuseppe Di Marco