‘Ciarrocchi’, tira e molla sulla fideiussione

Ancora lavori in corso, per quanto riguarda l’iniziativa di affidamento e restyling del campo ‘Ciarrocchi’. Impianto sul quale la Us Sambenedettese ha presentato un progetto in virtù dell’articolo 5 contenuto nel decreto legislativo 38/2021. Proprio ieri mattina si è tenuto un incontro in comune, mentre domani pomeriggio andrà in scena una commissione ad hoc per discutere, in particolar modo, il tema della fideiussione. Nel dettaglio, si dovrà deciderne il valore: inizialmente si era pensato di attestarlo al 10% del valore della concessione, vale a dire 1,8 milioni. Ora però il ragionamento si è spostato e la base su cui computare tale fideiussione diventerebbe quella degli investimenti. I lavori previsti dalla Samb ammonterebbero a 3.306.697,81 euro: va da sé che, in questo modo, la quota si ridurrebbe notevolmente, e a quel punto sarebbe più facile trovare un accordo fra le parti. Sulla questione, peraltro, è intervenuto il vertice comune, con una nota che chiarisce i presupposti sui quali verrà imbastito il dibattito. "L’amministrazione – recita – a partire dall’assessore allo sport Cinzia Campanelli e dall’assessore al patrimonio Domenico Pellei è protesa a voler chiudere in tempi brevi l’accordo con il presidente della Sambenedettese per la riqualificazione del campo ‘Ciarrocchi’. Un intervento importante che consentirebbe alla società di ottimizzare l’utilizzo del centro sportivo ed all’amministrazione di valorizzare un bene del patrimonio. La polizza fidejussoria a garanzia dell’investimento è prevista dalla legge relativamente a qualsiasi tipo di intervento di collaborazione pubblico-privato; i dirigenti comunali che stanno lavorando sulla predisposizione degli atti hanno chiarito che la richiesta di fidejussione non è opzionale bensì obbligatoria su questo tipo di interventi a tutela dell’interesse pubblico. Gli uffici comunali che stanno lavorando con solerzia ed ai quali va il nostro ringraziamento completeranno in questi giorni l’istruttoria della proposta che verrà presentata alla commissione consiliare mercoledì e successivamente in consiglio comunale. Siamo fiduciosi – conclude – di una positiva conclusione della proposta di partenariato". L’intervento progettato prevede la realizzazione di un edificio con spogliatoi, uffici e locali polivalenti e area tecnica, di un ingresso multifunzionale, un locale ristoro, nonché un campo da calcio a cinque, due campi da calcio a tre e due campi da padel. Infine, un nuovo parcheggio da 62 posti auto.

Giuseppe Di Marco