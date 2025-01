Cicconi contro l’opposizione:: "Basta attacchi a Di Martino"

Il sindaco di Castorano Rossana Cicconi bacchetta l’opposizione. "Non è nostra abitudine – dice – rispondere ad attacchi politici provenienti dalle file dell’opposizione, né siamo adusi alimentare polemiche spicciole e ridicole, ma quando, nel corso di queste azioni che non esitiamo a definire irriguardose, si manca di rispetto e si offendono persone che nulla hanno a che fare con la politica, come nel caso del personale amministrativo del Comune, riteniamo sia nostro dovere intervenire. Giusto – aggiunge il sindaco - che l’opposizione faccia il suo lavoro di controllo e di critica riguardo al nostro operato, e guai se così non fosse. Ma attaccare e reiteratamente offendere fino ai limiti della calunnia personale, anche in consiglio comunale, la responsabile dell’Ufficio Tecnico, l’ingegnere Valentina Di Martino, solo perché fa il suo lavoro e lo fa bene, è altra cosa che fare politica di opposizione alla maggioranza. All’ingegner Di Martino va tutta la nostra solidarietà, e nel rinnovarle piena fiducia riguardo al suo impegno in seno al Comune, diciamo anche che le saremo vicini e la supporteremo riguardo ad eventuali azioni che vorrà intraprendere per difendere non solo il proprio operato, ma anche e soprattutto la propria dignità e onorabilità in rapporto al lavoro che ogni giorno svolge con diligenza, competenza e onestà. Vogliamo poter credere, anzi siamo convinti che questo inspiegabile quanto odioso comportamento nei confronti di una donna, di una lavoratrice, di una seria professionista non sia opera di tutto il gruppo consiliare di Obiettivo Comune".