Cicconi e 100 ritratti ascolani

"100 volti delle 100 torri" in 100 anni. E’ il nuovo progetto annunciato in questi giorni dal fotografo offidano Marco Cicconi. "È da qualche mese che ci penso e ripenso ed eccomi qua a dare il via alla campagna di reclutamento di soggetti. Nella prima metà del 2024 – spiega Cicconi – cercherò di realizzare 100 ritratti in bianco e nero ad altrettanti soggetti (uomini e donne) nati dal 1924 al 2023 (uno per ogni anno di nascita) nati solo ed esclusivamente nel comune di Ascoli. Nella seconda metà del 2024 cercherò di "riportare" questi 100 volti in un volume fotografico o magari in una piccola mostra". Gli scatti saranno realizzati al coperto in un locale di Ascoli; si tratta di fotografie in bianco e nero su sfondo bianco e sulla foto finale verranno riportati il nome di battesimo, l’anno di nascita e il lavoro svolto dal soggetto immortalato dalla macchina fotografica di Marco Cicconi. "I soggetti dovranno essere a petto nudo (seno coperto) privi di trucco eo gioiellimonilipiercing di ogni genere e chi aderirà al progetto dovrà firmare una liberatoria per poter utilizzare i volti raffigurati" aggiunge il fotografo offidano. Si può scrivere su Instagram all’account @marcocicconi77 oppure su whatsapp al 324.5938465.