Cicconi per Castorano:: "Una squadra inclusiva"

E’ Rossana Cicconi la candidata sindaco di Castorano. Volto noto, nel segno della continuità. È stato svelato, nella giornata di ieri, dal sindaco uscente Graziano Fanesi, il nome del candidata sindaco della lista civica, sostenuta dal Pd, che correrà per le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. Si tratta un ex consigliere comunale di lungo corso, che vanta 10 anni di esperienza politica, dal 2004 al 2014, già vice sindaco con delega alla scuola e ai servizi sociali. "Esperienza e competenza sono elementi fondamentali per fare il sindaco. Castorano – sottolinea il sindaco – grazie al suo impegno beneficia ancora oggi di un servizio doposcuola, unico in tutta la provincia, che dà aiuto alle famiglie nella gestione dei figli nelle ore pomeridiane, con un costo mensile di soli 20 euro". Cicconi, 57 anni, è infermiera, madre di due figli e vive a Castorano dal 1989. "Nei mesi scorsi – ha annunciato il sindaco uscente Graziano Fanesi – si è aperto un discorso per individuare un candidato che avesse esperienza, competenza, la volontà e il tempo da dedicare, per intraprendere un percorso amministrativo, Rossana Cicconi ha tutti questi requisiti e tra l’altro sarebbe la prima donna Sindaca per il nostro paese". "Nel circolo del Pd locale la Cicconi è stata candidatura all’unanimità – conferma il segretario Nazario Schiavoni –, la scelta è il frutto di un’esperienza politica, di un percorso che è confluito nel suo nome. Ha dimostrato intelligenza e capacità nel campo". La candidata precisa di essere l’espressione del Pd, ma ha anche specificato che la lista che formerà sarà civica, aperta a tutti i cittadini che vorranno mettersi al servizio del paese. Inoltre ha ribadito che si dedicherà alla comunità castoranese con un forte senso di responsabilità, lo stesso che l’ha spinta a questo passo avanti e quindi a candidarsi. "Siamo aperti a tutti – ha dichiarato –, senza vincoli. Stiamo lavorando per una squadra inclusiva". Il Sindaco uscente Fanesi ha rimarcato che è pronto a supportare la Cicconi e a mettersi a disposizione, anche se le modalità sono ancora da definire. "Ad oggi – conclude il sindaco Fanesi – quella di Rossana Cicconi è l’unica candidatura a Castorano". Anche per le amministrative del 2024 a Castorano ci sarà una sola lista a correre? Sembra proprio di no, da voci bene informate sembra che all’orizzonte si stia affacciando una lista che raccoglierà i consensi dei moderati, ‘cespugli sia di destra che di sinistra’.

Maria Grazia Lappa