Cicero direttrice socio-sanitaria:: "Ecco quali sono gli obiettivi"

Vanta un curriculum formativo e professionale altamente qualificato, la direttrice socio-sanitaria dell’Ast di Ascoli, Sonia Carla Cicero. Nominata dalla direttrice generale Nicoletta Natalini, la Cicero è nata a Milano, è laureata in sociologia all’università di Urbino con il massimo dei voti ed è stata per sette anni direttore delle attività socio sanitarie dell’Ausl di Imola. Ha ricoperto anche il ruolo di direttore dell’Ufficio di piano (assimilabile al direttore di ambito territoriale) e, precedentemente, quello di coordinatore delle attività socio sanitarie all’Ausl di Ravenna. Prende servizio all’Ast di Ascoli da domani con un incarico di 4 anni.

"Gli obiettivi di mandato della Cicero – dice la Natalini – saranno quelli previsti dalla legge di riordino del servizio sanitario regionale e dal piano sociale e sanitario, integrati da obiettivi locali". Tra quest’ultimi: coinvolgere e migliorare le relazioni con gli enti, i servizi sociali, il terzo settore, i servizi educativi, per ottimizzare le risorse, riorganizzare e implementare le funzioni ospedaliere e territoriali dei servizi in gestione appaltata in un’ottica socio-sanitaria, migliorare le performance dell’Adi al fine di sviluppare e migliorare l’integrazione socio-sanitaria nelle dimissioni protette e negli accessi in Pronto soccorso delle categorie fragili, in previsione della entrata in funzione delle centrali operative territoriali, previste dal Pnrr.

l. c.