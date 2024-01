Ciclabile, Ascoli e Colli più vicine

La pista ciclabile, pedala verso il mare. Proseguono i lavori per la realizzazione della pista ciclopedonale, in questi giorni si stanno concludendo gli interventi per la realizzare del ponte che sovrasta il torrente, che lambisce i territori del comune di Castel di Lama e Castorano e che permetterà di unire la pista di Colli a quella di Ascoli. Si tratta di una congiunzione importantissima, che permetterà di ricollegare l’importante infrastruttura a tutta la Vallata. Soddisfazione è stata espressa dall’ex consigliere di Castel di Lama Francesco Ciabattoni: "Sto seguendo i lavori con molto attenzione tutti i giorni mi reco sul luogo per seguire le procedure – dichiara Ciabattoni – la parte est è già pronta, si è collegata con Colli, si tratta di 300 metri di pista. Vado a controllare, sarà mia premura lavorare per far ripartire il secondo stralcio in direzione Ascoli, per il momento bloccato a causa del vincolo di esondazione. Il ponte rappresenta un aspetto determinate, una sorta di cerniera che unisce la parte di Ascoli alla Vallata. Tutti i lavori sono stati voluti dal sindaco Marco Fioravanti e dall’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli, si tratta di un’importante opportunità per gli appassionati di bicicletta, ma anche delle persone che amano camminare o fare sport all’aria aperta. Questi interventi saranno utilissimi per gli abitanti di Villa Sant’Antonio di Ascoli, di Castel di Lama e di San Silvestro di Castorano, che avranno a disposizione l’importante struttura. L’intervento ha un costo di 568mila euro". Per il completamento dei lavori darà necessario completare il tratto tra Campolungo e il torrente Lama di 6,4 chilometri in fase di esecuzione e il collegamento tra Monteprandone e la Sentina.

Maria Grazia Lappa